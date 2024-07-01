Россиян шокировал конкурс красоты с полуобнаженными школьницами Жителей Ростова-на-Дону возмутил детский конкурс с полуобнаженными школьницами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Ростова-на-Дону шокированы конкурсом «Детская супермодель России», во время которого на сцену вышли школьницы в купальниках. Они просят правоохранителей проверить организатора недетского, по их мнению, мероприятия, и привлечь за откровенный вид подростков, пишет Telegram-канал SHOT. Произошедшим в парке культуры и отдыха 1 Мая в минувшую субботу, 29 июня, уже заинтересовалась городская прокуратура.

По данным канала, в конкурсе участвовали девочки от четырех до 15 лет. На подиум в купальниках вышли девочки-подростки, которым на вид около 13–15 лет. Фотографии с дефиле массово разошлись по социальным сетям и стали поводом для обсуждений. Организатором конкурса выступила компания «Имидж-Элит». Там каналу заявили, что все прошло в рамках конкурса, с родителями участниц были подписаны соглашения. Сам конкурс проводится уже 28 лет.

Ранее звезда фильма «Текст» и экс-супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус показала снимок с фотосессии на одном из водопадов Бали. Она опубликовала кадр, на котором позирует в рваной кофте и черных трусах. Грудь артистки можно рассмотреть детально. Под ним поклонники оставили свыше 600 комментариев. Многие отметили, что Кристина роскошно выглядит, а другие, наоборот, написали, что после ее роли в фильме «Текст» новый снимок их особо не удивил.