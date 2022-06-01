Россиян проверят на обезьянью оспу

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Жители регионов России смогут бесплатно пройти тест на выявление оспы обезьян. Первая тысяча комплектов реагентов в ближайшее время поступит в заведения Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Первичная диагностика по выявлению инфекции будет проводиться в 20 лабораториях Роспотребнадзора, куда будут направляться биологические пробы людей с признаками заболевания. Реагентов хватит суммарно на 100 тысяч исследований.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, тестирование не потребуется тем, у кого проявились конкретные симптомы заболевания — головные боли, лихорадка и высыпания на коже. В данном случае заболевание можно будет диагностировать без проверки биологических проб. В случае же отсутствия видимых признаков необходимо обратиться в лабораторию.

Сама по себе оспа обезьян, к счастью, не такая опасная. Чтобы заразиться, нужно быть в тесном контакте с источником инфекции. Если источник инфекции животное, то заболевание может протекать в более тяжелой форме, — уточняет специалист.

На сегодняшний день в России официально не выявлено ни одного случая заболевания оспой обезьян. Тем не менее 31 мая был зафиксирован первый случай заражения в Норвегии, которая находится на границе с Россией. По словам врачей, чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо носить медицинские маски и регулярно мыть руки.