Россиян предупредили об угрозе больших пожаров в 15 регионах страны Пожары на больших площадях могут возникнуть сразу в 15 регионах РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На текущей неделе прогнозируется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях на территории 15 регионов трех федеральных округов России. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Там отметили, что предупреждение было сделано на основании среднесрочного прогноза метеопараметров.

Повышается вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях. На азиатской части — в Магаданской, Омской, Новосибирской и Иркутской областях, отдельных районах республик Саха (Якутия) и Тыва, Камчатского, Забайкальского, Алтайского и юга Красноярского краев. На европейской части — в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми, — говорится на сайте организации.

При этом гидрологическая обстановка в стране, по оценке специалистов, соответствует сезонным нормам. Паводки регистрировались на реках Краснодарского края, там сохраняются риски подтопления низменных участков местности, предупредили во ВНИИ ГОЧС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле средняя температура воздуха в Центральной России будет выше типичных для этого месяца показателей. Он предположил, что середина лета окажется солнечной. Синоптик считает, что июльская погода порадует отдыхающих, при этом из-за жары повысится пожарная опасность в лесах.