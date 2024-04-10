Россиян предупредили об аномальных холодах в ряде регионов Синоптик Вильфанд: аномальное похолодание ожидается в Якутии, Сибири и Карелии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномальные холода придут в регионы Северо-Западного федерального округа, а также на Урал, в Сибирь и Якутию, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, температура воздуха там будет на 7–12 градусов ниже нормы.

Так, в Карелии в ближайшие дни столбики термометров покажут 22–29 градусов мороза. Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает минус 25–32 градуса, в Ханты-Мансийского округа — минус 17–24 градуса.

Аналогичная ситуация будет в Томской и Иркутской областях. В этих регионах с 10 по 12 апреля температура опустится до минус 21 градуса. В Якутии с пятницы, 12 апреля, также будет холодно. В конце недели там похолодает до минус 20 градусов, при этом уже днем в понедельник, 15 апреля, потеплеет до минус 4 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что в начале текущей недели в Москве ожидается аномальное потепление до 23 градусов тепла, однако уже к пятнице температура может опуститься до +10 градусов. Также, по его словам, к концу недели в столице ожидаются дожди и усиление ветра.

Несмотря на перепады температур, погода в Москве опережает календарь на неделю, добавил метеоролог. По его словам, из-за прихода атлантического тепла температурный фон в столичном регионе на 6–8 градусов выше климатической нормы.