Россиян предупредили о сальмонелле в мясе от бразильского поставщика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты нашли сальмонеллу в свиной шее из Бразилии, которую поставляют в Россию, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, компания под названием Seara Foods является поставщиком мяса и субпродуктов, но в магазинах практически не продают продукты этого бренда. Вид мяса поставляться в рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.

Отмечается, что недавно в одной из партий замороженной бескостной свиной шейки была обнаружена сальмонелла. Продукция была изъята, и сейчас эксперты проводят проверку, чтобы установить, на какие виды мясных продуктов из предыдущих партий могла распространиться инфекция. Кроме того, компания была подвергнута усиленному лабораторному контролю.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко заявил, что временные уличные кафе с хот-догами, шаурмой, кебабами, питой и шашлыками следует обходить стороной по причине высокого риска заражения токсикоинфекциями, сальмонеллезом, дизентерией. По его словам, обычно в таких киосках не соблюдаются санитарные нормы, у покупателей нет возможности помыть руки, а рядом часто селятся грызуны и насекомые.

Кроме того, недобросовестные предприниматели могут экономить и использовать ингредиенты с истекающим сроком годности.