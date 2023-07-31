Россиян предупредили о надвигающихся дождях и сильном ветре Вильфанд: сильные дожди и ветер ожидают несколько регионов России

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Дожди и сильный ветер ожидают в ближайшее время Иркутскую, Кемеровскую, Костромскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Томскую области, Ненецкий автономный округ и Алтайский край, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он предупредил, что непогода также сохранится в ряде регионов Поволжья.

Крайне неблагоприятная погода была в Приволжском федеральном округе. Теперь циклон, который обусловил эту непогоду, в ослабленном виде перемещается на север европейской части России. В Костромской области, например, прогнозируются очень сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с, в Ленинградской области, Ненецком автономном округе — ливень, гроза, усиление ветра. Но и в некоторых регионах Поволжья до утра 31 июля будет сохраняться непогода, — сказал метеоролог.

По его словам, жителям Кировской области стоит приготовиться к ливням, грозам, граду и порывам ветра до 25 метров в секунду. Похожая погода ожидается в Башкортостане, но там ветер будет достигать 27 метров в секунду. Вильфанд также добавил, что дождь и сильный ветер в ближайшие дни прогнозируется на Алтае, в Иркутске, Кемерове, Новосибирске и Томске.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей Москвы ожидает потепление в начале августа. Вместе с тем им стоит подготовиться к «огуречной» погоде, добавил он. Кроме того, по словам эксперта, атмосферное давление в следующую неделю «скакать» не будет.