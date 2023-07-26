Россиян предупредили о надвигающейся жаре Вильфанд: сильная жара до 39 градусов прогнозируется в нескольких регионах России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ближайшие дни Краснодарский край, Татарстан, Чувашию, Ульяновскую область, ХМАО, Таймыр и Сахалин ожидает сильная жара до 30–39 градусов, заявил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров начнут активно расти уже в среду, 26 июля.

В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. <...> В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме. Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ, — отметил синоптик.

Он также добавил, что в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области 28 и 29 июля температура воздуха составит 36–37 градусов, на Таймыре она достигнет в эти дни 29–30 градусов, на Сахалине ожидается до плюс 25–30 градусов, в ХМАО — 30 и выше.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что почти всю неделю в Москве будут идти дожди, при этом перерывы между осадками составят максимум одни сутки. По прогнозу синоптика, сильные ливни начнутся с четверга, 27 июля, который также обещает стать и самым теплым днем недели, с температурой до плюс 23 градусов.