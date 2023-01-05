Россиян предупредили о морозах до 53 градусов Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в ряде регионов РФ установятся морозы до 53 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни в некоторых регионах России в европейской части страны прогнозируются морозы до 34–47 градусов, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что холодно будет на половине территории РФ. По словам специалиста, которые приводит ТАСС, самая морозная погода установится в Якутии, Магаданской области и на Чукотке: термометры там будут показывать минус 48–53 градуса.

В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33–34 градусов мороза, в Курганской области — до 25–30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45–47 градусов мороза, — сказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что в регионах СЗФО температура опустится на 8–19 градусов ниже климатической нормы. На территории ЮФО будет на 7–11 градусов холоднее в сравнении с климатической нормой, а в УФО — на 11–20 градусов.

Ранее Гидрометцентр России повысил с четверга уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже нормы. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение в столичном регионе будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января.