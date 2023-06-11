Бойцов ВСУ ждет массовое уничтожение: новости СВО на утро 11 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России уничтожат украинских военных во время контрнаступательных операций ВСУ, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Он добавил, что украинские солдаты неспособны пробить оборону ВС РФ, поэтому потерпят поражение на абсолютно любом участке движения. Риттер уверен, что бойцов ВСУ ждет массовое уничтожение.

Руководитель пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отбили две атаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в районе между Соледаром и Артемовском. По его словам, авиационные силы группировки нанесли удары по укрепленным позициям противника возле населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Кроме того, артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» российских войск нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу недалеко от Ольшан в Харьковской области. По словам представителя Минобороны РФ Сергея Зыбинского, также была пресечена попытка перемещения украинских военных резервов в районе Молчаново на Купянском направлении.

Западную бронетехнику ВСУ, уничтоженную в зоне СВО на Южно-Донецком направлении, показали на видео. На кадрах, снятых с коптера, продемонстрированы горящие украинские танки, боевые машины пехоты и другие виды техники. Минобороны РФ сообщило, что за сутки были отражены 12 безуспешных попыток наступательных действий ВСУ, уничтожены 695 украинских военных, девять танков, в том числе четыре немецких Leopard, а также 12 боевых машин пехоты, включая пять американских БМП Bradley.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки в зону спецоперации на Украине. Он добавил, что подразделения называются «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня». Кадыров пояснил, что сейчас 78-й моторизованный полк спецназначения «Север-Ахмат» имени Героя России Ахмата Кадырова, входящий в 42-ю дивизию, участвует в боевых действиях на Марьинском направлении совместно со спецназом «Ахмат», состоящим из добровольцев, подготовленных в Чечне.

Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области за день дважды было обстреляно ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, повреждения получила одна хозпостройка и ЛЭП, аварийные службы работают на месте, последствия устраняются.

Фото: Министерство обороны Украины

Более 100 попыток проникновения украинских беспилотников на прилегающую к Запорожской АЭС территорию пресекли за последний месяц, рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, активность ВСУ в этом направлении остается высочайшей, но российские военные работают «достаточно эффективно».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал передать Украине сотни ракет «воздух — воздух» и тысячи артиллерийских снарядов. Речь идет о 288 ракетах AIM-7 и 10 тысячах снарядов калибра 105 миллиметров. Общая сумма военной помощи, которую Оттава окажет Киеву, оценивается в $375 млн. Глава канадского правительства также пообещал Киеву принять участие в переобучении украинских летчиков на военные самолеты западного типа.

Американские и европейские чиновники заявили газете The New York Times, что успехом контрнаступления ВСУ будет считаться вытеснение Вооруженных сил России с «ключевых территорий». Существует два приемлемых сценария. Первый — Украина отвоевывает и удерживает ключевые территории, а второй заключается в том, что Киев сможет нанести «изнурительный удар по ВС РФ». На Западе нет уверенности, что ВСУ в ходе контрнаступления смогут выйти к границам 24 февраля 2022 года. По словам журналистов, символической победой Киева будет считаться занятие Запорожской АЭС.

В течение последних 24 часов украинская армия обстреляла территорию ДНР 35 раз. Было выпущено 222 боеприпаса разного типа. Обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов республики, включая Горловку, Гольмовский, Озеряновку, Минеральное, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Луганское и Александровку. Двое мирных жителей получили ранения в Горловке и Александровке, а один мужчина погиб в Петровском районе Донецка.

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