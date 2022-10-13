Россия поможет вывезти жителей Херсонской области в другие регионы Хуснуллин: Россия решила помочь вывезти жителей Херсонской области в другие регионы

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Российское правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Прежде замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов говорил, что о массовой эвакуации граждан речи не идет. Организацию выезда людей он объяснял участившимися обстрелами региона со стороны ВСУ, передает ТАСС.

Правительство РФ приняло решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России, — сообщил Хуснуллин.

По его словам, руководителям регионов поручат оказать всю необходимую помощь вывезенным гражданам. Последние, если захотят остаться в другой области, будут обеспечены жильем.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился в своем Telegram-канале к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы. По его мнению, людей можно направить в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край.

До этого Сальдо говорил, что все попытки контратак ВСУ в регионе подавляются.