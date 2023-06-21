Россия неожиданно перешла в атаку: новости СВО на утро 21 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска внезапно начали наступление в районе Харькова и Луганска, говорится в публикации немецкого издания Bild. Отмечается, что российские силы продвинулись на расстояние около двух километров к Купянску и заняли ключевые позиции у Кременной, расположенной на границе между Луганской и Донецкой областями. Кроме того, издание, ссылаясь на данные американского аналитического центра Institute for the Study of War, утверждает, что российская наступательная кампания продолжается, и отмечает ее успехи в районе Купянска.

Власти США изначально осознавали сложность контрнаступления, предпринятого Украиной, отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В то же время она выразила уверенность в том, что Киев располагает адекватным вооружением для решения этой задачи.

Газета The Wall Street Journal предрекла контрнаступлению ВСУ на Западе «долгую и смертоносную мясорубку», которая не достигнет своих целей. В материале издания отмечается, что об этом свидетельствуют неудачи украинских военных, которые понесли большие потери в ходе своей операции. Журналисты при этом отдельно выделили потенциал российских мин, которые наносят большой ущерб ВСУ.

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку приблизиться к оборонительным позициям российских войск вблизи города Артемовска. Основной удар пришелся на воздушно-десантные подразделения. Украинские военные стремились обойти укрепрайоны с флангов, избегая прямых столкновений с российскими войсками.

Фото: МО Украины

Старший лейтенант Анатолий Зуев, командующий мотострелковым взводом в составе силовой группировки «Восток», успешно вывел своих подчиненных из окружения украинских вооруженных сил. Попутно российские военнослужащие нанесли противнику огневое поражение.

Вечером 20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в прямой эфир на ТВ после слухов о своем тяжелом ранении и смерти. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что хорошо себя чувствует, а СМИ распространяли недостоверную информацию.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами до 150 человек пытаются прощупывать линию обороны российских военнослужащих в районе города Кременная в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник пытается прорвать оборону.

В администрации президента США полагают, что любого рода мирные переговоры по ситуации на Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения представленного украинским лидером Владимиром Зеленским плана из 10 пунктов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли президент США Джо Байден обсуждать с премьером Индии Нарендрой Моди возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине.

Женщина, пострадавшая при атаке дрона-камикадзе в Новой Каховке 20 июня, умерла в больнице. После атаки она была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Фактическая сумма военной помощи, предоставленной США Украине в 2022-м и 2023 годах оказалась на $6,2 млрд ниже, чем изначально предполагалось. Пентагон осуществил аудиторскую проверку в связи с обнаружением неточности в первоначальных расчетах.

Фото: МО РФ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили дополнительную защиту от средств радиоэлектронной борьбы, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства. Оснащенные новой аппаратурой самолеты будут применяться в зоне СВО. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, как и для чего будут использоваться такие «сушки».

Госдума тем временем приняла закон рабочей группы по СВО о внеочередном праве на прием в детсады, школы и оздоровительные лагеря детей участников спецоперации. Мера будет актуальна и для тех детей, чей родитель скончался во время боевых действий.

Telegram-канал Baza сообщает о падении трех беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. По данным канала, пострадавших нет. Минобороны России данную информацию не комментировало. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил падение двух БПЛА у воинской части в Московской области.

Оперативная группа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» из Центрального военного округа (ЦВО) России уничтожила свыше 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснолиманском направлении. Как пояснили представители российских вооруженных сил, операторы ЗРК «Тор-М1» обнаруживают дроны на экранах мониторов, далее информируют командование и сбивают цели.

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