Российские войска внезапно начали наступление в районе Харькова и Луганска, говорится в публикации немецкого издания Bild. Отмечается, что российские силы продвинулись на расстояние около двух километров к Купянску и заняли ключевые позиции у Кременной, расположенной на границе между Луганской и Донецкой областями. Кроме того, издание, ссылаясь на данные американского аналитического центра Institute for the Study of War, утверждает, что российская наступательная кампания продолжается, и отмечает ее успехи в районе Купянска.