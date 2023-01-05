«Россия должна быть советской»: неизвестный сорвал флаг РФ в Петербурге Неизвестный сорвал флаг с изображением имперского орла в Петербурге

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Неизвестный сорвал флаг с изображением российского триколора и имперской символикой в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел около книжной лавки «Листва» издательства «Черная сотня». Мужчина счел данный флаг националистическим. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Это националистические вещи. Это позор России! Россия должна быть советской, — выкрикнул мужчина и сорвал флаг.

Представители магазина попросили молодого человека повесить флаг на место, починить сломанную подвеску и извиниться.

С идеологическими разногласиями разберемся за чашкой чая, — добавили сотрудники «Листвы».

Представители книжного намекнули, что в противном случае они будут вынуждены обратиться в полицию.

Накануне в Харькове снесли памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. До этого постамент подвергался атакам вандалов, которые разрисовывали его красной краской.

Ранее в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому. 29 декабря в Одессе снесли памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.