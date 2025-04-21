Российскую школьницу не могли разбудить несколько дней В Подмосковье спасли девочку, спавшую беспробудно несколько дней

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Медики спасли российскую школьницу, которая спала несколько дней, рассказали в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). По результатам анализов у девочки обнаружили аффективное расстройство — психическое заболевание, сопровождающееся повышенной сонливостью и депрессивным настроением.

Как отметили в медучреждении, на протяжении дня школьницу не смог разбудить никто из членов семьи. Они обратились к врачам, которые экстренно доставили девочку в больницу. Там ей провели комплексную терапию, направленную на стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию метаболических процессов. Спустя несколько дней она пришла в сознание.

Выяснилось, что подросток испытывала сильный стресс, связанный с проблемами в школе и личными переживаниями. Полностью пройдя лечение в центре, она была выписана домой, — добавили там.

До этого в Кирове врачи спасли девятилетнего школьника, который во время игры случайно напоролся головой на шампур. Позже выяснилось, что ребенок успел самостоятельно вытащить шампур до приезда скорой. В больнице у него диагностировали проникающее ранение головного мозга, внутримозговую гематому и перелом основания черепа.