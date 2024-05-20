Российскую школьницу избили из-за электронной сигареты Девочку избили из-за электронной сигареты под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12-летняя девочка была жестоко избита из-за электронной сигареты в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. У нее сильный ушиб головного мозга и большие синяки под глазами.

По словам близких пострадавшей, это сделала мать ее подружки. 10 мая девочка пришла в гости к знакомой. Когда вернулась мать, она обвинила школьницу в том, что она украла электронную сигарету, и начала ее избивать.

В больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, ей пришлось проходить лечение. Бабушка девочки пытается наказать нападавшую, но боится, что она избежит наказания из-за своих детей.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Дагестана, которая систематически избивала свою дочь обувной ложкой. По данным правоохранителей, женщина использовала этот предмет для наказания. Побои у девочки 2014 года рождения квалифицировали как повреждения средней тяжести.

Также стало известно, что мать оставила трехлетнюю дочь в тележке для продуктов в краснодарском супермаркете. Она объяснила полицейским, что поступила так из-за тяжелой жизненной ситуации. До этого женщина с ребенком поругалась с матерью, у которой жила в Сургуте, и ушла с дочкой из дома. В пояснениях женщина сказала, что у нее закончились деньги.