Российскому студенту выстрелили в голову рядом с университетом URA.RU: в Екатеринбурге студенту выстрелили в голову рядом с университетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в студента Уральского федерального университета, сообщает URA.RU. По предварительной информации, у молодого человека произошел конфликт с иностранными гражданами. Пострадавшего госпитализировали.

Как передает издание, нападавшие выстрелили в студента из травматического оружия. После ранения он не потерял сознание, а сам дошел до университета и попросил о помощи. На месте работают сотрудники регионального ОВД. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Личность нападавших устанавливается.

Ранее житель Челябинска прострелил колено своему соседу из-за того, что у него громко играла татарская музыка. Известно, что получивший ранение мужчина ухаживает за женой, которая страдает от болезни Паркинсона. Чтобы отвлечь супругу от сильных болей, он включил ей народные песни. Однако сосед сверху пришел к нарушителям тишины и начал вести себя агрессивно, сразу достав оружие. Нападавшего проверяет полиция.

В Алтайском крае ранее мужчина выстрелил в челюсть бывшей возлюбленной, обвинив ее в привороте и наложении порчи. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили только спустя два месяца после нападения.