Российскому региону угрожает атака БПЛА Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ обнародовала информацию, согласно которой российская противовоздушная оборона уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением РСЗО Vampire, над Белгородской областью. Атака была пресечена 17 мая.

До этого несколько гражданских предприятий Новороссийска в Краснодарском крае получили незначительные повреждения в результате удара украинских беспилотников. В настоящее время все заводы работают в штатном режиме, подчеркнул представитель городской администрации. Прилетов по военным объектам зафиксировано не было, как и пострадавших среди местных жителей, резюмировал он.

Кроме того, российское оборонное ведомство предупредило, что ВСУ попытались атаковать территорию страны с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолетного типа. ПВО сбила цели над Белгородской и Брянской областями, уточнили в Минобороны.