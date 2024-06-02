Российскому региону угрожает атака БПЛА Гусев: в Воронежской области ввели режим атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей о введении режима опасности атаки беспилотников. В Telegram-канале он заявил, что силы противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал Гусев.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что 1 июня в период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотника и одна противокорабельная ракета «Нептун». Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на пляж «Берега» в районе рынка в столице региона после работы системы противовоздушной обороны упали осколки. По его словам, на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей, никто не пострадал.

Кроме того, обломки беспилотника, сбитого противовоздушной обороной, упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал, все люди успели эвакуироваться. Минобороны РФ информацию не комментировало.