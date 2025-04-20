Российской школьнице оторвало палец на уроке физкультуры В Петербурге ученица гимназии зацепилась за забор и лишилась пальца на руке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несчастный случай произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга во время школьного занятия физкультурой: 14-летняя ученица одной из гимназий получила серьезную травму при попытке перелезть через забор, сообщает «Фонтанка». По информации издания, ЧП произошло 19 апреля около полудня.

Предполагается, что во время игры девочка зацепилась кольцом за ограждение, что привело к отрыву четвертого пальца на левой руке. Медики оперативно доставили пострадавшую в Педиатрический университет. В состоянии средней степени тяжести пациентку поместили в хирургическое отделение.

Ранее в Кирове врачи спасли девятилетнего школьника, который во время игры случайно напоролся головой на шампур. Инцидент произошел в марте в городе Котельниче. Врачи диагностировали у ребенка проникающее ранение головного мозга, внутримозговую гематому и перелом основания черепа.

До этого в Иркутской области у 11-летнего школьника нашли пулю в груди во время осмотра в больнице. С пулей ребенок проходил с января. Он признался, что отец принес домой травматический пистолет, напился и выстрелил в него, после чего попросил сына не рассказывать никому о произошедшем. Медики сообщили о случившемся в полицию, и отца задержали.