Российской молодёжи рассказали об эковолонтёрстве

Фото: ecodelai.ru

Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!»

Российской молодёжи в девяти регионах рассказали об эковолонтёрстве, раздельном сборе мусора и экологичном образе жизни, сообщает «360». Ряд мероприятий, направленных на просвещение в сфере экологии, провели волонтёры движения «Делай!».

Для популяризации осознанного потребления и экологического образа жизни эковолонтеры движения «Делай!» провели при поддержке РЭО различные активности на площадках крупных фестивалей в девяти регионах России: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерово, Череповце, республиках Крым, Марий Эл и Удмуртия, а также в Махачкале, — рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он отметил, что экологическое просвещение — важная часть реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В Екатеринбурге, Кемерово, Ижевске, Махачкале, Марий Эл и Красноярске участники сдали нормативы на эстафетах ЭкоГТО — определённом квесте по теме бережного отношения к планете. Его прошли более 500 человек.

В Госдуме ранее сняли с рассмотрения законопроекты, ограничивающие права на обсуждение и экспертизу экологически опасных проектов. Один из них предлагал отменить публичные слушания проектов рекультивации свалок, а второй — существенно ограничить права общества на доступ к информации о потенциально опасных для окружающей среды проектах.