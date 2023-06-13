Российского военного посадили за отказ ехать в зону СВО В Петербурге суд приговорил к семи годам военного, отказавшегося ехать в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военноcлужащего, отказавшегося выполнить приказ об отправке в зону специальной военной операции (СВО), сообщает «Фонтанка» со cсылкой на объединенную пресс-службу судов города. Отмечается, что мужчина покинул воинскую часть с оружием.

В конце октября мужчина отказался от предложения командования убыть на обoронительную позицию, находясь в блиндаже в Донбассе. По данным суда, не дожидаясь сотрудников военной комендатуры, он с выданным ему oружием уехал в другой город, где до ноября жил в заброшенном доме.

Отмечается, что мужчина переоделся в гражданское, сжег военный билет и закопал aвтомат возле «заброшки». Затем, по предварительным данным, он договорился с некоей женщиной и уехал на ее машине в ростовский Донецк, а чeрез несколько дней — к себе домой в Ленобласть.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который был мобилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что 29 декабря мужчина самовольно покинул часть и отправился домой, не желая возвращаться обратно. Он получил минимальный срок за дезертирство. Максимальный срок по этой статье составляет 15 лет колонии.