Е1.ru: офицера заковали в наручники и попытались отправить на СВО Е1.ru: офицера из Екатеринбурга пытались отправить на СВО в наручниках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Е1.ru» сообщает, что капитана Сергея Миронова из Екатеринбурга заковали в наручники для отправки в зону проведения специальной военной операции. Согласно информации издания, россиянин работал с вертолетами, но не был в зоне СВО.

По информации СМИ, после начала спецоперации мужчину перевели в танковые войска. Сам Миронов, слова которого публикует издание, заявил, что не может обслуживать машины, и написал рапорт об увольнении. Отмечается, что он обратился в военную прокуратуру и в Совет Федерации из-за отсутствия ответа на его заявление, после этого дата его увольнения была назначена на 15 мая.

Как указало издание, вместо увольнения капитан получил приказ отправиться в зону СВО, а затем его убрали из штата, снизив заработную плату. Миронов рассказал, что военная полиция изъяла у него личные вещи, наложила наручники и задержала на несколько часов. По его словам, он провел два дня в части, после чего его посадили на самолет и отправили в зону СВО.

Россиянин добавил, что его освободили лишь после жалобы его супруги в военный Следственный комитет. По словам адвоката Миронова, он должен быть уволен из Вооруженных сил, так как ему исполнилось 50 лет и он заключил контракт до 23 июня 2023 года.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, в ближайшее время Россия достигнет желаемых результатов в специальной военной операции. По его словам, победа — единственная цель страны, и она обязательно будет достигнута.