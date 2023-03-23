Российского депутата лишили мандата из-за банковского счета в Эстонии Краснодарского депутата Бердникова лишили мандата из-за банковского счета жены в Эстонии

Фото: t.me/Berdnikov_krd

Алексей Бердников

Депутаты Краснодарской городской думы единогласно приняли решение лишить мандата своего коллегу Алексея Бердникова из-за наличия у его супруги банковского счета в Эстонии, сообщает «Блокнот Краснодар». Перед заседанием думы руководство «Единой России» также объявило об исключении политика из партии.

Бердников рассказал, что его жена родилась в Эстонии, сам счет использовался для ипотеки, в последние годы супруги пытались его закрыть и недавно добились этого. Несмотря на его слова, 32 из 33 депутатов проголосовали за отзыв мандата у Бердникова, еще один член думы воздержался. Политик признал факт нарушения, поблагодарил коллег за «бесценный опыт» и извинился перед жителями Краснодарского края.

Спасибо всем коллегам за бесценный опыт. Мне очень было приятно работать в думе, единственное, что меня мотивировало ходить сюда, — это население. Перед ним я виноват, что допустил такое нарушение, — сказал Бердников в прощальной речи.

Ранее член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган сообщил, что «Единая Россия» приняла решение о порядке выезда членов фракции партии в Госдуме за границу. По его словам, при необходимости выехать из страны парламентарии обязаны написать заявление на имя руководителя фракции, в котором будут указаны цели и назначение поездки. Депутат уточнил, что после этого заявление рассмотрят на предмет целесообразности.