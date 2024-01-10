Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью МВД проверит подозрения о связи автора канала «Только папа» Ющенко с дочерью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автора каналов на YouTube и в TikTok «Только папа» Никиту Ющенко проверяют из-за подозрений в сексуальной связи с 12-летней дочерью, сообщает МВД Краснодарского края. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

Выявленная информация зарегистрирована в ОМВД России по городу Анапе и принята к рассмотрению сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, — сказано в публикации.

Ранее пользователей Сети возмутило, что блогер из Анапы, который позиционировал себя как отца-одиночку, целовал девочку в губы и вел себя с ней не по-родительски интимно. До этого на него обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала правоохранителей обратить внимание на ролик, на котором отец покупает дочери гель для интимной гигиены с фразой: «Чтобы попка всегда вкусно пахла».

После этого к роликам канала были закрыты комментарии, а затем и вовсе удалены все видео. Сам Ющенко пригрозил комментаторам и обзорщикам судом за клевету. Примечательно, что на канале «Только папа» был дисклеймер, где говорилось, что все события и персонажи, представленные в видео, являются художественным вымыслом, а любые совпадения случайны. В описании отмечалось, что все видео постановочные.