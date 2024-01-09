Российского блогера задержали за хайп и глумление над солдатами ВС РФ Tagilcity.ru: в Екатеринбурге задержали стримера Оморьяна за глумление над ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Екатеринбурга задержала стримера Артема Оморьяна, который глумился над российскими бойцами, находящимися в зоне специальной военной операции, сообщает Tagilcity.ru. По его информации, мужчина сейчас в полиции и ожидает заседания суда.

Как передает портал, задержанный рассказал в личном блоге в социальных сетях, что срезал нашивки с мертвых военных ВС РФ, будучи на стороне украинской армии. Отмечается, что блогера нашли общественники «Русской общины ZoV», которые обезвредили его и вызвали правоохранителей.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бойца СВО в Ульяновске. Такое распоряжение поступило после появления в СМИ сообщений, что полиция не предприняла никаких действий по данному инциденту. По информации Telegram-каналов, нападение на военного совершила семейная пара, у пострадавшего зафиксировали перелом позвоночника.

В Челябинске ранее назначили меру пресечения троим фигурантам уголовного дела об избиении участников СВО. Один из нападавших заключен под стражу, двух других отправили под домашний арест. По данным следователей, толпа пьяных мигрантов напала на вернувшихся со спецоперации бойцов в новогоднюю ночь.