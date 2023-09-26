Российское село на границе с Украиной попало под минометный обстрел ВСУ Гладков: под минометный обстрел ВСУ попала окраина села Новостроевка-Вторая

Фото: t.me/vvgladkov

Под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Новостроевка-Вторая, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения получили несколько построек.

Сегодня под минометный обстрел ВСУ попала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

По словам Гладкова, при обстреле в одном частном домовладении оказались посечены осколками крыша, фасад, окна и забор, а также пристройка и хозяйственная постройка. Сейчас оперативные службы работают на месте. Специалисты проводят подомовой обход территории.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате атаки было нарушено энергоснабжение. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.