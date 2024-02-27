Российские летчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом МО РФ: Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены. После этого боевые экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования. Один из летчиков Су-25 уточнил, что полет проходил на предельно малых высотах.

Ранее на Донецком направлении штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по замаскированной живой силе и технике ВСУ. Для предотвращения ответного удара противника ракетами ПЗРК экипажи выполнили маневр «змейка», одновременно отстреливая ложные тепловые цели. Все самолеты вернулись на аэродром базирования. Цель была успешно поражена.

До этого Минобороны РФ рассказало, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск. Такие «умные» фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.