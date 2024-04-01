Российским военным поставят крупную партию FPV-дронов в зону СВО ВС РФ на Украине получат до двух тысяч FPV-дронов «Брус-1» до конца года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные в зоне спецоперации на Украине получат до конца года до двух тысяч FPV-дронов «Брус-1», рассказал ТАСС представитель компании-разработчика. По его словам, эта модель беспилотников применяется для поражения блиндажей и бронированной техники.

Всего с начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров этого FPV-дрона. Аппарат устойчив к большинству используемых противником средств радиоэлектронной борьбы, — уточнил собеседник агентства.

Крейсерская скорость «Брус-1» достигает 60 км/ч при необходимости поражения объекта на расстоянии до семи километров. Кроме этого, максимальная масса полезной нагрузки БПЛА не превышает двух килограммов.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО. По словам гендиректора предприятия-разработчика «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрия Кузякина, устройства смогут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, а в будущем появится возможность заменить дорогостоящие противоракеты.

До этого Telegram-канал «Русский инженер» известил, что в зоне спецоперации стали применять необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка». Авторы канала уточнили, что речь идет о гибриде самолета и квадрокоптера, который является платформой для FPV-дронов.