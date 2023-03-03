Школьникам в Иркутске запретили читать паблики «ЧВК Редан» и красить волосы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске с учащихся 30-й и 45-й школ преподаватели взяли письменное обещание о том, что они не будут ходить в ТЦ без взрослых и отпишутся от «экстремистских» пабликов, сообщает Telegram-канал Baza. Также детям рекомендовали не красить волосы — по мнению учителей, это плохо влияет на психику.

Учащимся разъяснено, что деятельность группировок «ЧВК Редан» и «Антиредан» является противоправной, — говорится в отчете о проведенной в школах работе.

Школьникам напомнили, что это противоправные сообщества, а потому им лучше отписаться от сомнительных пабликов. Кроме того, детей попросили не делать татуировки и пирсинг, поскольку это вредит психике.

В других иркутских школах, по данным журналистов, учителя ограничились рассылкой о «ЧВК Редан» в родительские чаты.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общеcтвенники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить.

Cитуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными дейcтвиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего росcийской молодежи.