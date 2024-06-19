Российским школьникам показали суд над наркоторговцами На Камчатке школьников пригласили на судебный процесс над двумя наркоторговцами

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Камчатские школьники посетили судебный процесс над наркоторговцами — 40-летним мужчиной и его 31-летней знакомой. Ранее их приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и семи годам в колонии общего режима соответственно, однако настолько суровый приговор преступников не устроил, рассказали в Камчатском краевом суде.

Апелляционные жалобы рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам. Осуждены также принимали участие в заседание в режиме видео-конференц-связи из СИЗО.

Мужчина просил смягчить наказание, так как раскаивается и намерен отправится в зону СВО. Его знакомая хотела добиться отсрочки, потому что ее сыну нет 14 лет. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Житель Ярославля, которого в 2010 году приговорили к 20 годам колонии за организацию серии ритуальных убийств на почве увлечения сатанизмом, снова попал на скамью подсудимых за попытку сбыта наркотических веществ. После начала СВО он ушел на фронт, где получил ранение и вернулся домой. Затем он приобрел у неизвестных партию наркотиков зимой этого года с целью перепродажи. Его задержали при попытке спрятать свертки в тайниках.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.