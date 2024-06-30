Российский вуз ликвидировал политический факультет Декан Европейского университета сообщил о закрытии политического факультета

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Европейский университет в Санкт-Петербурге закрыл факультет политических наук, рассказал в Telegram-канале декан Григорий Голосов. По его словам, решение принял Ученый совет учебного заведения.

Факультет политических наук университета был ликвидирован решением Ученого совета в прошлую среду. <...> От ответов на комментарии воздержусь, поскольку надеюсь, что дальнейшие пояснения рано или поздно даст университет, — написал Голосов.

Он также объяснил, что аспиранты и магистранты факультета продолжат обучение по программе, переведенной на исторический факультет. Голосов уточнил, что на данном отделении работать не будет, а станет профессором на экономическом факультете.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что сейчас активно развивается образовательная инфраструктура в новых регионах России. По его словам, в настоящее время идет восстановление Азовского морского института.

Чернышенко отметил, что уже восстановлены объекты Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) и Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи. Кроме того, были открыты лаборатории биологии, химии и педагогического образования в Луганском педагогическом университете.