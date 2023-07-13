Российский военный сообщил, что ВСУ под Марьинкой не наступают Российский боец: ВСУ не совершают попыток наступать под Марьинкой

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Путник. По его словам, всякие наступательные действия противника пресекаются максимальным огнем танков и артиллерии.

Мы двигаемся, наступаем изо дня в день, отодвигаем противника. Противник не предпринимает никаких возможностей наступления, так как при любой возможности наступления противника он подвергается максимальному огневому воздействию, — пояснил танкист.

Он подчеркнул, что ВСУ терпят поражения сразу на нескольких эшелонах, первый из которых располагается у позиций РФ, а второй — у позиции, где украинские войска проводят ротацию. Любую цель в районе Марьинки, которую обнаруживают российские военные, они накрывают огнем.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее говорил, что на участке от Угледара до Артемовска инициатива находится у российских войск. По ночам на названных территориях почти не смолкает канонада — так работает артиллерия. Гагин уточнил, что в районе Марьинки, расположенной рядом с Авдеевкой, инициатива также у российских военных.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения украинских танков под Донецком. По информации канала, вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.