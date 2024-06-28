Российский военный решил отдохнуть от службы и получил срок Суд в Иркутске приговорил военного к 3,5 года колонии за уклонение от службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Эркина Галсанова за уклонение от службы, сообщила Lenta.ru, ссылаясь на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда. Там отметили, что мужчина так и не вернулся после отпуска в воинскую часть: он отдыхал до 10 октября, а затем уехал в Бурятию.

Позднее, 24 октября, его задержали полицейские в здании аэропорта. При себе у военнослужащего были наркотики. Теперь Галсанов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее военный суд ЛНР приговорил к 11 годам колонии строгого режима заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Героя России Ирека Магасумова. Его адвокат Константин Елфимов уточнил, что фигуранта признали виновным по статьям об убийстве и хулиганстве. Также суд лишил Магасумова звания Героя России, но сохранил звание подполковника. Сам осужденный вину не признал.

До этого Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Енот»). Обвинение настаивало, что они создали под видом военно-патриотической организации преступное сообщество, которое занималось разбоем и воровством.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.