Российский военный рассказал о попытках ВСУ штурмовать левый берег Днепра РИА Новости: ВСУ еженедельно попытаются высадиться на левый берег Днепра под Херсоном

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра на левобережье в районе городов Голая Пристань и Алёшки, заявил пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным Шило. По его словам, которые приводит РИА Новости, промежуточной целью диверсантов являются острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик в устье реки.

Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег. В неделю две-три попытки предпринимаются проплыть, — пояснил пулеметчик.

Шило уточнил, что в последней попытке прорваться на левобережье участвовала группа из 16 человек. Российская сторона выявляет противника с помощью дронов. По ним начинают работать минометы и артиллерия, уточнил военный.

Ранее сообщалось,что следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за убийства командира взвода ППС в Херсонской области. Смерть наступила в результате детонации взрывного устройства, прикрепленного к автомобилю жертвы. Правоохранительные органы ведут поиски исполнителей преступления.