Российский военный рассказал , что поможет ВС России при наступлении Полковник Чмутин: оборонительные линии позволят ВС России в наступлении

Фото: МО РФ

Оборонительные сооружения и линии российской армии, которые позволили остановить украинское контрнаступление летом 2023 года, станут опорой для продвижения ВС РФ, заявил URA.RU ветеран ракетных войск и полковник запаса Юрий Чмутин. По его словам, тыловое обеспечение также помогает военнослужащим, находящимся все время в активной фазе боевых действий, отдохнуть морально и физически.

Наступление без обороны может привести к краху. Ведь оборонительная линия — это не только окопы или блиндажи. Это, прежде всего подход тыловых частей для обеспечения более активных подразделений: авиации, артиллерии, пехоты, штурмовых отрядов, — заявил военный эксперт.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер предположил, что российская армия одерживает победу над ВСУ за счет продвинутой логистики. По его мнению, для достижения успеха украинской стороне необходимо нанести «устойчивый ущерб» Москве в данной области. Немецкий отставной военный добавил, что Киеву необходимо предоставить дальнобойные ракеты, поскольку подобное вооружение способно нарушить баланс сил.

До этого немецко-финский предприниматель Ким Дотком объяснил призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией. Таким образом, считает он, президент США Джо Байден пытается не дать Украине потерпеть поражение в конфликте перед американскими выборами. Дотком подчеркнул, что союзники Киева понимают, что у страны «заканчивается кислород» и Россия скоро перейдет в наступление.