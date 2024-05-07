Военный из Читы сбежал с места службы и получил семь лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военнослужащий Александр Парыгин из Читы приговорен к семи годам лишения свободы по делу о самовольном оставлении места службы, сообщается в Telegram-канале второго Восточного окружного военного суда. Отмечается, что мужчина сам явился в комендатуру спустя почти год нахождения в бегах.

Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 14 декабря 2022 года самовольно оставил место службы, — указано в заявлении.

Уточняется, что практически через год после этого, 6 декабря 2023 года, он пришел в военную комендатуру, после чего его взяли под стражу. Его признали виновным и назначали отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил военнослужащего Никиту С. к пяти с половиной годам лишения свободы за самовольное оставление части. Мужчина находился в розыске почти три месяца, его задержали в Омске 6 февраля.

До этого житель Сахалина сбежал с места службы и получил за это семь лет колонии. Мужчина сбежал в августе и скрывался от военной полиции до 29 декабря. Также сообщается, что он получил условный срок за военное преступление в мае 2023 года, характер преступления и полное имя военнослужащего не уточняются.