Российский военнослужащий ушел из части на обед и пропал на год В Бурятии военнослужащего приговорили к шести годам колонии за обед длиной в год

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Кяхтинский гарнизонный суд Бурятии приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. Он вышел из части на обеденный перерыв 24 февраля прошлого года и пропал. Задержали его год спустя — 15 января 2024-го.

Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 24 февраля 2023 года не явился в установленный регламентом служебного времени срок на службу по окончании обеденного перерыва. <...> Суд назначил Лазареву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок шесть лет, — сказано в сообщении.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова, который бросил гранату в казарму к спящим сослуживцам. Мужчина устроил подрыв в январе 2023 года, он был пьян. Это произошло в Белгородской области, погибли семь человек.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело российских военнослужащих Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, которых подозревают в жестоком убийстве 23-летней жительницы Луганска. По версии следствия, в январе прошлого года командир взвода ВДВ вместе с сослуживцами зарезал любовницу и приказал подчиненным взорвать тело.