Уснувший водитель на скорости врезался в здание пекарни и попал на видео Пермяк на иномарке насквозь пробил стену пекарни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель протаранил павильон пекарни и парковался прямо у кассы с продавщицей в Перми, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных каналом кадрах видно, что автомобиль разбил стеклянные двери ларька, снес прилавок и остановился прямо перед женщиной.

В результате ДТП продавщица не пострадала и даже не испугалась, продолжая заниматься своим делом. В автомобиле сработали подушки безопасности, люди внутри авто не пострадали. Предположительно, водитель уснул за рулем.

Ранее мать во время парковки сбила свою четырехлетнюю дочь в Ленинградской области. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на даче в Кировском районе Ленинградской области. Во время парковки мать не заметила ребенка и случайно переехала его.

До этого в Приморском крае на 113-м километре трассы Раздольное — Хасан произошла авария с участием скорой помощи. Во время ДТП из машины выпал пациент, он погиб на месте происшествия. Пострадала фельдшер, ее госпитализировали.

Также семь человек были госпитализированы после ДТП с иномаркой в Саратовской области, один человек скончался. Инцидент произошел рядом с селом Карякино, где столкнулись Ford и УАЗ. Оба автомобиля съехали с дороги и получили серьезные повреждения.