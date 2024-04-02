Российский тренер по велоспорту погиб в лобовом ДТП Липецкий тренер по велоспорту Раилко погиб в ДТП в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по велоспорту из Липецкой области Максим Раилко погиб в ДТП, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в аварии также пострадали четыре воспитанника велошколы, которые ехали на сборы. ДТП произошло в Краснодарском крае.

Больно сообщать такие новости, но трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети — воспитанники велошколы. <...> К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким, — написал Артамонов.

Глава региона добавил, что легковая машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в машину, где находился Раилко с юными спортсменами. Состояние пострадавших детей оценивается как тяжелое. По словам Артамонова, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее в селе Берендеево Ярославской области скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли восемь человек. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. Вероятной причиной аварии стала поломка автобуса.