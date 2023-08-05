Росморречфлот раскрыл детали атаки танкера дроном ВСУ

Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский гражданский танкер SIG в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, сказано в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта. В настоящее время судно остается на плаву. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Оперативным дежурным Росморречфлота в 00.28 05.08.2023 от МСКЦ Новороссийск получено донесение о том, что танкером «Сиг» в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, — говорится в заявлении.

На борту поврежденного танкера находятся 11 человек. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста. Минобороны России ситуацию пока не комментировало.