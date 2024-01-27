Российский танк Т-62М поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

На территории Херсонской области экипаж российского танка Т-62М успешно уничтожил из закрытой огневой позиции опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, потери противника составили до 15 военнослужащих, как убитых, так и раненых.

Благодаря работе групп глубинной разведки в районе города Херсона были выявлены новые позиции противника. Командованием было принято решение нанести поражение личному составу ВСУ огнем танковых орудий. Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-62М, используя складки рельефа местности, в течение нескольких минут прибыл на назначенную огневую позицию. После нескольких выстрелов и корректировки огня разведчиками опорный пункт ВСУ был уничтожен, — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что успешная коррекция огня разведчиками привела к уничтожению опорного пункта ВСУ после нескольких выстрелов. Министерство обороны отметило высокую эффективность действий экипажа танка, осуществившего корректируемый огонь с расстояния около 3 км.

Ранее подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также сообщалось, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.