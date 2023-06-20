Российский Т-90M «Прорыв» успешно провел бой против трех танков ВСУ

Фото: РИА Новости

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» под руководством старшего лейтенанта из Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно сражался против трех танков Украинских Вооруженных сил, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. Битва произошла в ходе атаки на опорный пункт ВСУ в районе Краснолиманского направления.

Стоит отметить, что во время сражения Жених получил ранение, но, несмотря на это, продолжал активное участие в боевых действиях. Кроме того, танкисты захватили в плен украинских солдат, оставленных без поддержки своими командирами на поле боя.

За проявленную храбрость и героические действия командира взвода наградили орденом Мужества.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.

Ранее сообщалось,что украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий.