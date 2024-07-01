В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии за татуировки Суд в Петербурге арестовал гражданина Белоруссии за нацистские татуировки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток гражданина Белоруссии за нацистские татуировки на теле, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина демонстрировал их на улице. В суде свою вину он признал.

В пресс-службе напомнили, что ст. 6 Федерального закона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» установлен запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Данные действия допущены нарушителем в общественном месте.

Ранее в Улан-Удэ 30-летнему местному жителю вынесли приговор за повторное демонстрирование татуировок с нацистской символикой. Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за схожее правонарушение. В совокупности с приговором за другое преступление подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В Самаре задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве школьницы перед последним звонком. У задержанного на лбу татуировка в виде пентаграммы, а также две надписи под глазами. Своей жертве он нанес 83 ножевых ранения. По словам молодого человека, в момент преступления он был в «состоянии аффекта».