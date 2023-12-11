Российский Су-34 уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил успешную операцию по поражению военного персонала украинских Вооруженных сил на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Пилот по имени Олег подчеркнул, что полет осуществлялся на высоте 11 тысяч метров, все системы работали без сбоев и цели были уничтожены.

Выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тыс. м. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены. Победа будет за нами, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДНР и Запорожской области комплексы ПВО ВС России в течение суток сбили самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Тем временем Новосибирский авиазавод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они прошли как наземные, так и летные испытания. Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что госзаказ реализуется в полном объеме и в соответствии со сроками. По его словам, Су-34 отличаются высокой маневренностью, что позволяет им выполнять широкий спектр задач.