Российский стриптизер жестоко избил подавшую на развод супругу SHOT: стриптизер из Абакана жестоко избил подавшую на развод супругу

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В Абакане пьяный стриптизер жестоко избил свою супругу после того, как она подала на развод. Девушка поступила в больницу с переломом скулы, сотрясением мозга, ушибами и порезами. Под наблюдением врачей она находилась почти две недели, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, супруги прожили вместе четыре года, воспитывали дочь. Женщина работала актрисой и моделью, а мужчина трудился на вахте монтажником и регулярно был в разъездах. Неожиданно он увлекся танцами на пилоне и вскоре стал чемпионом. Новое хобби он начал демонстрировать в стриптиз-клубе. Также подрабатывал фитнес-тренером у взрослых и тренером по воздушной гимнастике у детей.

Спустя время мужчина стал ревновать свою супругу и был уверен, что она изменяет. В апреле девушка не выдержала насилия и подала на развод. Спустя месяц пьяный супруг пришел к ней домой и избил. Несчастная написала заявление в полицию, а также показала последствия домашнего насилия в соцсетях, после чего студия, где работал муж, удалила все упоминания о нем.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в России необходимо открыть центры помощи пострадавшим от домашнего насилия. Помимо этого, нужно законодательно возвращать ответственность за насилие в семье и причинение вреда, которое не граничит с совершением преступления.