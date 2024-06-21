Российский спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами Боец Москвич: ВСУ начали использовать гироскопы в дронах в зоне СВО

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины начали применять новую хитрость при использовании FPV-дронов, рассказал РИА Новости боец с позывным «Москвич» из центра спецназначения «Витязь» Росгвардии. По его словам, украинские военные используют гироскопы, что обеспечивает устройству стабилизацию при приземлении. Таким образом они имитируют разряд батареи беспилотника.

Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай, — объяснил Москвич.

Кроме того, российские военные отмечают, что у противника есть разведывательные дроны с автопилотом. Они летят по заданной траектории даже в том случае, если связь с оператором теряется. Однако такие БПЛА все равно можно сбить.

Ранее бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении. На видео видно, как украинские военные буксируют гаубицу на боевую позицию, расположенную под кронами деревьев, маскирующими орудие. Однако это не помешало бойцам ВС России нанести поражение технике — ее вычислили в момент ее подвоза.

До этого специализирующийся на российской военной авиации Telegram-канал Fighterbomber выложил видео, на котором запечатлен момент удара по истребителю МиГ-29, состоящему на вооружении Украины. По данным авторов канала, военная машина была уничтожена на аэродроме Днепропетровска.