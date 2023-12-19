Российский спецназ уничтожил солдат ВСУ из гранатомета под Купянском

Мобильная группа спецназа группировки войск «Запад» устранила группу украинских солдат, обнаруженную на наблюдательных пунктах в лесополосе на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. Используя мобильный расчет АГС «Пламя», спецназовцы нанесли точные удары с 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета, установленного на «багги» для скрытного передвижения по территории.

Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения спецназа действуют совместно с артиллеристами и автономно, оперируя в основном ночью. В их арсенале не только сложнейшее оборудование для разведки, но и мощное вооружение: ПТРК, минометы, гранатометы, артиллерия. Это обеспечивает быстрое и точное поражение цели сразу после ее обнаружения, отметили в Минобороны.

До этого стало известно, что российские военнослужащие окружают Авдеевку в Донецкой Народной Республике, развивая наступление по флангам авдеевского укрепленного района. Также поступали сообщения о боях непосредственно в городской застройке. В свою очередь Вооруженные силы Украины пытаются перекинуть резервы и произвести ротацию. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.