Российский солдат выжил под градом шрапнели «Mash на Донбассе»: солдат ВС РФ выжил после прилета шрапнельного снаряда

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Военнослужащего Вооруженных сил России накрыло осколками от шрапнельного боеприпаса в зоне проведения специальной операции, однако он выжил, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Он также опубликовал видеоролик момента прилета снаряда.

Как уточнил канал, шрапнельный снаряд на российского солдата сбросил дрон-камикадзе украинских войск. Однако бойцу удалось увернуться, и все осколки боеприпаса пролетели мимо него.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых российский военнослужащий сбивает летящий в него украинский FPV-дрон. Солдат открыл огонь по беспилотнику из автомата, поразив аппарат одним выстрелом.

До этого основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказала о российском военном, прожившем полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже. На протяжении 45 дней участник СВО выживал с тяжелым ранением. Солдат питался сухой лапшой и пил воду из лужи.

Также ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что военный группировки войск «Запад» с позывным Гриша спас боевую машину МТЛБ и не допустил ее попадания в руки противника. Боец героически увел полыхающую машину.