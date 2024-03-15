Российский солдат в одиночку одолел группу диверсантов и попал на видео

Боец Вооруженных сил РФ в одиночку вышел против группы украинских диверсантов, атаковал их и вернулся невредимым на свою позицию. Видеозапись опубликовал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как военнослужащий во весь рост приближается к окопу с солдатами ВСУ. По одной из версий, он бросил гранату в укрытие и убежал невредимым. По другой — российский военный открыл огонь из стрелкового оружия по противнику и смог избежать смерти. Как отмечает Поддубный, в результате смелых действий солдата, российским силам удалось ликвидировать ДРГ.

Брат, мы не знаем, кто ты, но мы гордимся быть твоими современниками. Лихо. Думаю, что имя этого воина должна узнать наша страна. От души, — написал военкор.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео уничтожения замаскированных лодок ВСУ. На кадрах видно, как на водный транспорт сбрасываются с дрона боеприпасы, после чего происходят взрывы.

До этого ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины. В Минобороны уточнили, что группа пыталась высадиться на быстроходных моторных лодках, однако в результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули.