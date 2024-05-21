Российский солдат увернулся от семи FPV-дронов ВСУ в открытом поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский солдат увернулся от семи FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Крупнокалиберный переполох». Уточняется, что военный оказался посреди открытого поля, но смог уклониться от столкновения с беспилотниками при помощи товарищей.

Первый беспилотник взорвался за спиной военнослужащего, пока тот бежал к безопасному месту. Второй летательный аппарат также сдетонировал позади, а третий — в нескольких метрах от бойца. Так же удалось спастись и от других дронов. Все это время сослуживцы подсказывали ему местоположение приближающихся дронов и поддерживали.

Ранее рядовой Евгений Акулов в течение двух часов в одиночку защищал потерявший ход танк от атак украинских FPV-дронов. Боец с помощью антидронового ружья уничтожил три беспилотника противника, уточнили в Минобороны. Инцидент произошел на важном тактическом направлении, в итоге боевую машину успешно эвакуировали в пункт ремонта.

До этого военный из Узбекистана, сражающийся на стороне Вооруженных сил России, уничтожил украинский беспилотник «мешком картошки». Речь шла о рядовом по фамилии Хатамов из 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка. Дрон ВСУ атаковал Хатамова в момент, когда он возвращался за своим боевым товарищем. В итоге солдат ударил мешком по беспилотнику, из-за чего тот взорвался.