Российский снайпер заявил о ликвидации чернокожих наемников из США в ДНР

Фото: МО РФ

Уроженец Новой Каховки в Херсонской области, который в качестве снайпера участвует в российской спецоперации, рассказал РИА Новости, что при взятии Светлодарской ТЭС ликвидировал нескольких чернокожих американских наемников. По его словам, после ликвидации тела наемников были обезображены украинскими военными. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

При взятии Светлодарской ТЭЦ как бы мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов, — заявил военный с позывным Дым.

Ранее командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град сообщил, что грузинские наемники в рядах ВСУ занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного населения в Херсоне. По его словам, представителей Грузии в рядах украинских военных стало заметно больше в регионе. По его словам, иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу и высокомерно относятся к местным гражданам.